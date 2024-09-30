ВРО СоюзМаш укрепляет сотрудничество с Воронежским государственным техническим университетом

Воронежское региональное отделение СоюзМаша России и НОВИКОМ подписали соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным техническим университетом (ВГТУ). Подписание документа состоялось в рамках празднования Дня машиностроителя, прошедшего в вузе.

Машиностроительная отрасль составляет основу экономики Воронежской области: здесь сосредоточены высококвалифицированные кадры и значительные материальные ресурсы. Предприятия машиностроения производят как оборонную, так и гражданскую продукцию, и все они нуждаются в специалистах новой формации. Ценность и стратегическую важность кадров, которые готовят в ВГТУ, на торжественном мероприятии отметил ректор вуза Дмитрий Проскурин.

С поздравлением к будущим и действующим машиностроителям региона выступил председатель Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза машиностроителей России Анатолий Кузнецов.

"Мне очень приятно приветствовать в этом зале уважаемых студентов — будущих инженеров, специалистов, руководителей. Глядя на вас, я понимаю, что впереди у нас множество значимых результатов и достижений на благо Отечества", — подчеркнул руководитель ВРО СоюзМаш России.

В ходе мероприятия НОВИКОМ, ВРО СоюзМаш и ВГТУ заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии. В рамках партнерства банк Ростеха поддержит молодых технических специалистов и окажет содействие формированию кадрового резерва для промышленных предприятий Воронежской области.

"Предприятия машиностроительной отрасли выполняют важнейшие задачи, которые ставит перед нами Отечество, способствуют технологическому прогрессу, а также обеспечивают рабочими местами большое количество специалистов. Важно отметить наше тесное партнерство с университетом. Студенты — будущие машиностроители — могут впитать опыт и мудрость руководителей ведущих предприятий и предложить свои знания и энергию для будущих работодателей", — отметил заместитель управляющего дополнительным офисом НОВИКОМа в Воронеже Илья Лазукин.

Банк НОВИКОМ, ВРО СоюзМаш и ВГТУ сотрудничают с 2019 года. Дочерний банк Ростеха, позиционирующий себя как банк российских инженеров, напрямую заинтересован в снижении кадрового дефицита, возникающего на промышленных предприятиях. ВГТУ успешно осуществляет подготовку специалистов, большинство из которых начинает свою трудовую деятельность на предприятиях Воронежской области. В свою очередь ВРО СоюзМаш, куратором которого является Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева, реализует программы по популяризации инженерных специальностей в регионе.