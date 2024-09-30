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НОВИКОМ рассказал о сделках с ЦФА на Международном банковском форуме

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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О развитии цифровых финансовых активов (ЦФА) и опыте работы с новым финансовым инструментом старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева рассказала на сессии "Цифровые решения — фундамент перехода к новому технологическому укладу". Выступление прошло в рамках XXI Международного банковского форума.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Главная тема форума — устойчивость финансового сектора, его роль в укреплении технологического суверенитета и структурной трансформации экономики. В этом году впервые в рамках форума в целях оценки хода импортозамещения прошли демо-дни Индустриального центра компетенций "Финансы", где разработчики представили свои ИТ-решения и программные продукты для банков.

Делегация НОВИКОМа приняла участие в деловой программе форума, а на сессии "Цифровые решения — фундамент перехода к новому технологическому укладу" старший вице-президент банка Ростеха Анна Лаврентьева выступила с докладом на тему "Тенденции развития рынка цифровых финансовых активов". Она привела динамику ключевых показателей, отметила широкие возможности этого инструмента для эмитентов и инвесторов, обозначила направления для дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего ЦФА, обратила внимание на риски и представила предложения по развитию рынка цифровых финансовых активов.

"Оператор информационной системы Еврофинанс Моснарбанк и опорный банк Ростеха НОВИКОМ успешно реализуют сделки с ЦФА в интересах высокотехнологичных отраслей и предприятий. Такое партнерство позволяет оперативно решать задачи по привлечению заемного капитала для реализации практически любых инициатив, включая запуск масштабных проектов технологического лидерства крупнейшими предприятиями. Взаимодействие кредитных организаций и операторов информационных систем повышает доверие и прозрачность рынка. Важным условием для роста уверенности и интереса инвесторов к ЦФА является повышение финансовой грамотности" — рассказала Анна Лаврентьева.

В своем выступлении спикер НОВИКОМа также отметила значительный вклад Банка России во внедрение инноваций на платежном рынке, совершенствование регулирования вопросов цифровизации платежей и развитие рынка цифровых активов.

Наблюдая заинтересованность промышленных предприятий в новых источниках финансирования, дочерний банк Ростеха разрабатывает востребованные продукты на основе технологий токенизации. В 2023 году НОВИКОМ первым организовал сделку по выпуску ЦФА для компании сектора ОПК. Банком заключены соглашения о проведении операций с ЦФА с ведущими операторами информационных систем и оператором обмена.

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