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Музыка Культура

В Самаре прошел первый фестиваль творчества участников СВО "Ленточка"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие выходные в областной столице на территории ТК "Амбар" прошел первый фестиваль творчества участников СВО, собравший шесть тысяч гостей.

Фото: Global Vision

Праздник героев СВО объединил исполнителей и творческие коллективы военнослужащих, ветеранов боевых действий, жен героев и волонтеров из десяти регионов России.

Помогли создать атмосферу единства и поддержки на фестивале "Ленточка" активисты "Молодой Гвардии Единой России", которые заботились о маршрутизации гостей и участников фестиваля, работали на площадке полевой кухни и участвовали в выступлениях на главной сцене.

Здесь можно было увидеть интерактивную выставку оружия, примерить тактическое снаряжение и экипировку, опробовать симуляторы дронов и узнать больше о передовых технологиях.Здесь же пройдут мастер-классы по тактической медицине, а также будет возможность поиграть в лазертаг.

Посетители фестиваля приняли участие в тест-драйве бронированной разведывательно-дозорной машины, в мастер-классах по сборке дронов и оружия, практикумы по тактической медицине, поиграть в лазертаг, и конечно же, попробовали солдатские блюда на полевой кухне.

Солисты и вокальные ансамбли представили военно-патриотические произведения и стихи, которые нашли отклик в сердцах многих слушателей.

Гостей и участников "Ленточки" поприветствовали главный организатор фестиваля, президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, мама Героя РФ Вера Ряшина и член Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков отметил, что главная миссия фестиваля — объединить как можно больше людей через творчество была выполнена и в планах его масштабировать: "Ленточка" — большой праздник нашего единства — в поддержке бойцов, безмерном уважении к их мужеству и творческом созидании, которое воплотилось в музыке и поэзии. Очень важно, чтобы общество консолидировалось, и конечно, получив такой отклик мы думаем, что фестиваль должен стать общероссийским и будем работать в этом направлении".

Завершился фестиваль гала-концертом, на котором выступили рэп-исполнитель РИЧ и ансамбль "Голубые береты". Хэдлайнером стала группа "Чичерина", исполнившая как свои известные хиты, так и новые патриотические песни.

"Молодогвардейцы Самары часто помогают в организации мероприятий. В этот раз мы приняли участие в организации фестиваля творчества участников специальной военной операции "Ленточка", который прошел в преддверии годовщины воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Фестиваль стал символом нашего единства и уважения к мужеству участников СВО. Мы смогли оценить и их творческие идеи", — поделились впечатлениями от фестиваля активисты "Молодой Гвардии Единой России".

Напомним, что организаторами фестиваля выступили холдинг "Глобал Вижн" и АНО "Вольга", реализующие более 20 социально значимых и благотворительных проектов, направленных на поддержку военнослужащих, участников СВО и членов их семей.

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