CARCADE продолжает поддерживать проведение партнёрских мероприятий

В сентябре лизинговая компания CARCADE выступила партнёром нескольких мероприятий, организованных официальными поставщиками и дилерами автомобильных брендов.

С 16 по 20 сентября в компании ЛОНМАДИ/КВИНТМАДИ прошли дни бренда SANY. На церемонии открытия региональный директор ООО "Каркаде" Максим Хаскин выступил с приветственным словом. Во все дни на площадке мероприятия были представлены различные виды техники бренда: мини-экскаваторы, гусеничные и колёсные экскаваторы, фронтальные и телескопические погрузчики, мини-погрузчик с бортовым поворотом, экскаватор-погрузчик, крановая техника, карьерный самосвал и перегружатели. Мероприятие сопровождалось бизнес-презентацией, праздничным фуршетом и вручением памятных подарков. С теми, кто заинтересован в покупке специальной техники, пообщались эксперты CARCADE, рассказав им о выгодных условиях оформления сделки в лизинг.

20 сентября в Иркутске в формате закрытой вечеринки состоялось открытие нового дилерского центра EXEED. Гостей мероприятия ожидала насыщенная программа: выступление танцевальной группы; презентация всех моделей бренда, а именно компактного кроссовера LX, среднеразмерного TXL, полноразмерного VX, а также кросс-купе RX; розыгрыш призов и нетворкинг. Гости смогли оценить современное и комфортное пространство шоурума, в котором теперь можно получить полный комплекс услуг дилерского центра.

27 сентября в Нижнем Новгороде прошло клиентское мероприятие "Тиропанефтранс". Площадка стала местом для общения и обмена идеями в непринуждённой атмосфере. В центре внимания оказались грузовые автомобили бренда Dongfeng: участники смогли напрямую задать вопросы экспертам и узнать о перспективах развития этой марки на территории России. В рамках программы для гостей был также организован тест-драйв на грузовиках с возможностью сопровождения эксперта по экономичному вождению, прошли выступления сборной по силовому экстриму и дрифт-такси.

"Китайский автопром продолжает расширять своё присутствие на российском авторынке, предлагая потребителям всё более разнообразные и технологичные модели. В то же время и автовладельцы всё больше интересуются азиатскими брендами и отдают предпочтение современным, комфортным и хорошо оснащённым транспортным средствам", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".