В Самаре пройдет ночная ярмарка вакансий

В четверг, 10 октября, в центре труда и отдыха "Станкозавод" состоится масштабное событие — Ночная ярмарка вакансий. Организатором мероприятия выступает региональная служба занятости.

В ходе ярмарки состоятся: собеседования с работодателями, карьерные консультации от специалистов службы занятости, выступление диджея, презентации рабочих мест и карьерное шоу "Реальное собеседование".

На площадке будут работать карьерные консультанты и психолог, гости смогут получить информацию об услугах и сервисах службы занятости. Кроме того, состоится лекция о развитии большого бренда, секретное содержание которой организаторы пока не раскрывают.

"В Самаре впервые пройдет такое мероприятие в формате вечерней ярмарки. Это новый подход к работе с молодежью, который использует служба занятости. Уверен, что ярмарка станет эффективной площадкой для знакомства молодых людей с современным рынком труда и поможет им в дальнейшем трудоустройстве", — отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Свои вакансии представят работодатели из сфер промышленности, розничной торговли, сотовой связи и нефтяной промышленности. Соискатели прямо на площадке смогут пройти собеседование и найти работу.

Участников ярмарки также ждет большой розыгрыш призов.Ночная ярмарка вакансий стартует 10 октября в 17:30 в центре труда и отдыха "Станкозавод" (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 128/1). В эти же дни на Станкозаводе пройдет выставка профессий, где будут представлены 30 рабочих мест для профориентации молодежи.