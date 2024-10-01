В Самаре пройдет ночная ярмарка вакансий

В четверг, 10 октября, в центре труда и отдыха "Станкозавод" состоится масштабное событие — Ночная ярмарка вакансий. Организатором мероприятия выступает региональная служба занятости.
В ходе ярмарки состоятся: собеседования с работодателями, карьерные консультации от специалистов службы занятости, выступление диджея, презентации рабочих мест и карьерное шоу "Реальное собеседование".
На площадке будут работать карьерные консультанты и психолог, гости смогут получить информацию об услугах и сервисах службы занятости. Кроме того, состоится лекция о развитии большого бренда, секретное содержание которой организаторы пока не раскрывают.
"В Самаре впервые пройдет такое мероприятие в формате вечерней ярмарки. Это новый подход к работе с молодежью, который использует служба занятости. Уверен, что ярмарка станет эффективной площадкой для знакомства молодых людей с современным рынком труда и поможет им в дальнейшем трудоустройстве", — отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.
Свои вакансии представят работодатели из сфер промышленности, розничной торговли, сотовой связи и нефтяной промышленности. Соискатели прямо на площадке смогут пройти собеседование и найти работу.
Участников ярмарки также ждет большой розыгрыш призов.Ночная ярмарка вакансий стартует 10 октября в 17:30 в центре труда и отдыха "Станкозавод" (г. Самара, ул. Куйбышева, д. 128/1). В эти же дни на Станкозаводе пройдет выставка профессий, где будут представлены 30 рабочих мест для профориентации молодежи.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!