ВСК: женщины больше следят за полостью рта, а мужчины - за красотой улыбки

Все больше работодателей включают в покрытие по ДМС для сотрудников стоматологическую помощь - к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, по данным компании, в 60% действующих полисов добровольного медицинского страхования включен данный риск. Каждый третий застрахованный хотя бы раз обращался к стоматологам по ДМС.

По оценкам Страхового Дома ВСК, большинство (51%) пациентов стоматологов - мужчины. 75% обращений за стоматологической помощью по ДМС приходится на стандартный прием специалиста. Также в топ востребованных специалистов входят врачи-стоматологи-хирурги (11%), врачи-ортодонты (6% страховых случаев по стоматологии в рамках ДМС) и врачи-стоматологи-ортопеды (1,6%).

По данным ВСК, женщины больше мужчин следят за гигиеной полости рта - на них приходится 65% пациентов стоматологов-гигиенистов, 58% пациентов стоматологов-пародонтологов. Мужчины же чаще сталкиваются с проблемами с прикусом (на них приходится 92% пациентов ортодонтов), выпадением зубов (52% пациентов стоматологов-ортопедов), кариесом и проблемами со слизистой рта (60% пациентов стоматолога-терапевта).

Примерно 3,7% пациентов стоматологов по ДМС - дети. В юном возрасте к профильным врачам чаще обращаются родители девочек - их доля составляет 54%.

Также Страховой Дом ВСК провел опрос среди своих клиентов, у которых еще нет полиса ДМС. По результатам исследования выяснилось, что примерно 36% россиян без ДМС предпочитают обращаться за стоматологической помощью в платные клиники. Не менее 46% из них заранее откладывают деньги на лечение зубов, еще 13% - пользуются заемными средствами для оплаты стоматологических услуг (преимущественно для протезирования зубов и установки брекет-систем).

"Стоматология в рамках ДМС перестает быть сервисом, доступным узкому кругу лиц - все больше работодателей включают данный риск в медицинские программы для своих сотрудников. И мы видим, что стоматологи являются одними из наиболее востребованных специалистов. Так, на них приходится порядка 5% обращений по ДМС, практически 100% застрахованных пользуются дополнительными услугами в рамках полиса, например, делают гигиеническую чистку зубов. Данный тренд вполне объясним, ведь стоматологические услуги являются одними из самых дорогих", - отметил Валентин Молев, руководитель департамента разработки продуктов Блока Медицины Страхового Дома ВСК.