ВСК: женщины больше следят за полостью рта, а мужчины - за красотой улыбки

Все больше работодателей включают в покрытие по ДМС для сотрудников стоматологическую помощь - к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, по данным компании, в 60% действующих полисов добровольного медицинского страхования включен данный риск. Каждый третий застрахованный хотя бы раз обращался к стоматологам по ДМС.
По оценкам Страхового Дома ВСК, большинство (51%) пациентов стоматологов - мужчины. 75% обращений за стоматологической помощью по ДМС приходится на стандартный прием специалиста. Также в топ востребованных специалистов входят врачи-стоматологи-хирурги (11%), врачи-ортодонты (6% страховых случаев по стоматологии в рамках ДМС) и врачи-стоматологи-ортопеды (1,6%).
По данным ВСК, женщины больше мужчин следят за гигиеной полости рта - на них приходится 65% пациентов стоматологов-гигиенистов, 58% пациентов стоматологов-пародонтологов. Мужчины же чаще сталкиваются с проблемами с прикусом (на них приходится 92% пациентов ортодонтов), выпадением зубов (52% пациентов стоматологов-ортопедов), кариесом и проблемами со слизистой рта (60% пациентов стоматолога-терапевта).
Примерно 3,7% пациентов стоматологов по ДМС - дети. В юном возрасте к профильным врачам чаще обращаются родители девочек - их доля составляет 54%.
Также Страховой Дом ВСК провел опрос среди своих клиентов, у которых еще нет полиса ДМС. По результатам исследования выяснилось, что примерно 36% россиян без ДМС предпочитают обращаться за стоматологической помощью в платные клиники. Не менее 46% из них заранее откладывают деньги на лечение зубов, еще 13% - пользуются заемными средствами для оплаты стоматологических услуг (преимущественно для протезирования зубов и установки брекет-систем).
"Стоматология в рамках ДМС перестает быть сервисом, доступным узкому кругу лиц - все больше работодателей включают данный риск в медицинские программы для своих сотрудников. И мы видим, что стоматологи являются одними из наиболее востребованных специалистов. Так, на них приходится порядка 5% обращений по ДМС, практически 100% застрахованных пользуются дополнительными услугами в рамках полиса, например, делают гигиеническую чистку зубов. Данный тренд вполне объясним, ведь стоматологические услуги являются одними из самых дорогих", - отметил Валентин Молев, руководитель департамента разработки продуктов Блока Медицины Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас