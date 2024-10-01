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Общество

Эксперты рассказали о главных акцентах пятого сезона "Цифрового Диктанта"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 октября, стартует пятый сезон всероссийской акции по измерению уровня цифровой грамотности "Цифровой Диктант". О главных акцентах пятого сезона рассказали на пресс-конференции, которая прошла в Кибердоме. В этом году диктант пройдет с 10 по 28 октября.

Фото: РАЭК

"Цифровой Диктант —  уникальный формат тестирования, который позволяет пользователям рунета проверить себя на знание цифровой среды. Уже пятый год акция становится настоящим связующим звеном для целых поколений — в тестировании участвуют дети и их родители, бабушки и дедушки. В 2024 году, запуская пятый сезон акции, РАЭК вместе с ключевыми представителями цифрового контура России делает еще один шаг навстречу безопасному цифровому будущему для всех пользователей без исключения. С этой целью сайт диктанта в этом году адаптирован под потребности людей с ОВЗ. Ежегодно мы модернизируем формат проведения диктанта и стараемся идти в ногу со временем. К примеру, на этот раз у участников тестирования будет возможность проверить свои навыки использования цифровых финансовых сервисов благодаря новому блоку вопросов под названием "финансовая киберграмотность", — рассказал Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог диктанта.

В 2024 г. соорганизатором акции выступает Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). На пресс-конференции Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи; председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), рассказал, какие приоритетные задачи стоят перед акцией "Цифровой диктант": "Для РОЦИТ очень важно быть соорганизатором "Цифрового диктата" и помогать с проведением самой масштабной акции по ликвидации цифровой безграмотности в России. Могу ответственно заявить, что она проводится не для отчетности, а эффективно работает в масштабах всей страны. Считаю, что сверхзадача этой акции — не только сформировать определенные знания в цифровой сфере, но и воспитать у наших граждан критическое мышление, которое поможет им противостоять информационным угрозам".

Цифровой Диктант признан самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности. В прошлом году акция проходила во всех регионах России — более 150 офлайн-точек открывали свои двери, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году акция планирует стать еще масштабнее и пройдет от Калининграда до Владивостока.

В выступлении спикеры также отметили необходимость повышения цифровой грамотности с детства. По итогам прошлого года индекс цифровой грамотности детей от 10 до 13 лет составил 6,24 балла из 10, а у детей меньше 10 лет — 6,06 балла. Это одни из самых низких показателей среди всех возрастных категорий, принимающих участие в акции.

Цифровой мир подарил людям большое количество возможностей, вместе с которыми появились риски для пользователей — киберпреступники, мошенники, утечки данных. Из-за незнания, как правильно пользоваться цифровыми сервисами, пользователи становятся жертвами мошенников и попадаются в изощренные сетевые ловушки. Ключ к победе над киберпреступниками — общие усилия бизнеса, государства и общества по защите пользователей рунета.

Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко отметил, что в этом году организация выступает аналитическим партнером акции.

"В этом году АНО ЦЭ является аналитическим партнером акции — именно такой запрос поступил в наш адрес со стороны учредителей. Помимо тестирования сотрудников компаний-учредителей, планируем проанализировать уровень цифровой грамотности региональных госслужащих. По данным МВД, общая сумма ущерба от киберпреступлений в 2024 году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за пять лет выросло более чем вдвое. И здесь речь идет про все преступления с использованием ИКТ, включая мобильную связь, пластиковые карты, фиктивные электронные платежи. Уверен, прохождение "Цифрового диктанта" — станет хорошей тренировкой для каждого пользователя, вне зависимости от того, связана ли его профессиональная деятельность с цифрой", — отметил гендиректор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко. 

Координационный центр доменов.RU/.РФ, партнер Всероссийской акции, активно вносит вклад в повышение цифровой грамотности пользователей рунета. О том, почему с точки зрения безопасности пользователям важно изучать отечественные цифровые сервисы и платформы рассказал директор координационного центра Андрей Воробьев: "В условиях стремительной цифровизации повышение цифровой грамотности и развитие навыков цифровой гигиены — основа безопасного взаимодействия в сети. Сегодня пользователи интернета сталкиваются со множеством угроз, от кибератак до утечек данных, что делает умение правильно использовать цифровые инструменты критически важным. При этом развитие навыков цифровой гигиены — это не просто вопрос защиты данных, но и залог уверенности в собственных действиях в цифровом мире. А освоение отечественных цифровых сервисов и платформ обеспечивает большую безопасность и прозрачность для российских пользователей, к тому же, они могут быть более привычными и удобными. У координационного центра есть проекты, направленные на повышение уровня цифровой грамотности, для аудитории разных возрастов, а совсем скоро, в начале октября, ко Дню учителя мы запустим наш новый большой проект — Академию КЦ".

Цифровой Диктант 2023 в цифрах: четыре возрастных категории, около 40 вопросов в каждой из них, пять субиндексов, 89 регионов, 150+ офлайн-мероприятий по всей стране, 140 млн+ потенциальных участников, более 50 партнеров, 20+ эфиров ток-шоу "Digital-утро".

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