Октябрь в Самарской области будет аномально теплым

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на октябрь. Судя по данным метеорологов, месяц будет теплым.
"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 6,8 до 8,6 градуса. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — сообщили в Гидрометцентре России.
По словам синоптиков, обычно в октябре средняя температура воздуха составляет 4-8 градусов. Жаркие аномалии случаются чаще, чем морозные.
"В октябре бывают теплые солнечные дни, когда воздух в дневные часы прогревается до +26…+31°С, как это было 1927,1936,1991,1999 годах на метеостанциях Акбулак, Безенчук, Сурское, Земетчино, Александров Гай. А вот сильные морозы не наблюдались последние 40 лет. Абсолютные значения минимальных температур воздуха (минус 20-26 градусов) были зафиксированы в 1912,1940,1968,1976 годах на метеостанциях Земетчино, Авангард, Петровск, Инза, Беляевка", — говорят синоптики.
По их словам, осадки в октябре чаще всего выпадают в виде дождя, но возможен и снег. Сумма осадков составляет 24-60 мм.
Также Гидрометцентр дал прогноз погоды на зиму. Посмотрите данные по Самарской области.
Последние комментарии
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