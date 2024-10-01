16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации Октябрь в Самарской области будет аномально теплым В Самарской области выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 В Самарской области стартовала региональная программа "Школа Героев" Аномальное тепло: 30 сентября побит температурный рекорд в семи районах Самарской области

Общество

Октябрь в Самарской области будет аномально теплым

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на октябрь. Судя по данным метеорологов, месяц будет теплым.

Фото: pxhere.com

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 6,8 до 8,6 градуса. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков предполагается меньше нормы", — сообщили в Гидрометцентре России.

По словам синоптиков, обычно в октябре средняя температура воздуха составляет 4-8 градусов. Жаркие аномалии случаются чаще, чем морозные.

"В октябре бывают теплые солнечные дни, когда воздух в дневные часы прогревается до +26…+31°С, как это было 1927,1936,1991,1999 годах на метеостанциях Акбулак, Безенчук, Сурское, Земетчино, Александров Гай. А вот сильные морозы не наблюдались последние 40 лет. Абсолютные значения минимальных температур воздуха (минус 20-26 градусов) были зафиксированы в 1912,1940,1968,1976 годах на метеостанциях Земетчино, Авангард, Петровск, Инза, Беляевка", — говорят синоптики.

По их словам, осадки в октябре чаще всего выпадают в виде дождя, но возможен и снег. Сумма осадков составляет 24-60 мм.

Также Гидрометцентр дал прогноз погоды на зиму. Посмотрите данные по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3