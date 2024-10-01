НОВИКОМ улучшил условия по вкладам до 19,5%

Дочерний банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по нескольким линейкам рублевых вкладов. Теперь клиенты НОВИКОМа могут получать доходность до 19,5%.

Банк предлагает своим клиентам три основных сценария накопления средств. Непополняемый вклад "Капитал" приносит высокий процент, выплачиваемый в конце срока. "Рост" — пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — пополняемый вклад с возможностью снятия средств. У каждой линейки есть опция Premium — для вкладов от 3,5 млн рублей. Помимо этого, в банке существует вклад "Капитал Социальный", предусматривающий повышенную процентную ставку для пенсионеров и зарплатных клиентов.

Улучшения коснулись линеек "Капитал" и "Рост": ставка выросла в среднем на 0,5%. Так, доходность вклада "Капитал" теперь достигает 18,5% годовых, "Капитал Социальный" позволит получать до 19% годовых, а "Premium Капитал" — до 19,5%. По вкладу "Рост" ставка теперь составляет от 15,8% до 16%.

"Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку, и НОВИКОМ вновь пересмотрел условия по некоторым линейкам вкладов. Сейчас мы видим, что нашим клиентам в основном интересны среднесрочные вклады — от 3 месяцев до года. Именно на эти сроки размещения мы и повысили ставки", — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.