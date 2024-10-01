НОВИКОМ оказывает финансовую поддержку уральским предпринимателям

Дочерний банк Ростеха представил меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на конференции, организованной для бизнесменов Екатеринбурга и Свердловской области совместно с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП). Среди основных тем мероприятия — развитие предпринимательской среды Свердловской области и способы привлечения финансирования в бизнес. Участники также поговорили о методах решения кадрового вопроса в промышленности.

О работе Госкорпорации Ростех с промышленными предприятиями Свердловской области на конференции рассказал руководитель представительства Ростеха в регионе Павел Лыжин. Он отметил, что корпорация открыта к сотрудничеству с сегментом МСП и приветствует желание малого и среднего бизнеса стать поставщиком крупных холдинговых компаний.

Именно участники цепочки кооперации предприятий Ростеха являются приоритетом для НОВИКОМа при работе с МСП. Об этом банк заявил весной этого года во время ребрендинга.

В НОВИКОМе разработан ряд финансовых продуктов и продуктов управления ликвидностью, направленных на то, чтобы сделать работу МСП более эффективной. Это, например, "Кредит на исполнение контракта", подразумевающий упрощенную процедуру рассмотрения, "НСО с фиксированной ставкой", позволяющий получать прибыль на неснижаемый остаток на расчетных счетах, и "Экспресс-гарантия", которую можно оформить онлайн. Также эксперт банка разъяснил предпринимателям процедуру получения промышленной ипотеки и "зонтичных поручительств" Корпорации МСП.

Участников встречи очень интересовал новый финансовый инструмент, о котором сегодня говорят на самом высоком уровне, — цифровые финансовые активы (ЦФА). На конференции разъяснили преимущества этого инструмента и рассказали, чем выпуск ЦФА интересен в том числе субъектам МСП.

Об автоматизации процессов, роботизации и других инновационных методах повышения эффективности работы предприятия участникам конференции рассказала проректор АНО "Институт регионального развития при Уральской ТПП" Юлия Сметанина. Она подчеркнула, что освобождающиеся с привлечением роботов высококвалифицированные кадры помогут покрыть кадровый дефицит, существующий сегодня.

"Свердловская область имеет выраженный предпринимательский потенциал. НОВИКОМ, предлагая глубокие компетенции и современные банковские продукты малым и средним предприятиям региона, повышает их эффективность, что в целом положительно сказывается на укреплении экономики региона", — подчеркнул управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Екатеринбурге Дмитрий Швецов.