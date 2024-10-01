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Спорт

В Самарской области прошел первый официальный чемпионат по бодибилдингу

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 сентября, в учебно-спортивном "Грация" прошел чемпионат Самарской области по бодибилдингу с участием 55 атлетов.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Федерация бодибилдинга Самарской области получила государственную аккредитацию в феврале 2024 года. Чемпионат Самарской области по бодибилдингу стал первым официальным региональным спортивным соревнованием по этому виду спорта.

"Федерация получила аккредитацию и теперь проводит официальные спортивные соревнования - чемпионат Самарской области, где определяются сильнейшие спортсмены, которые будут представлять наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Красивые, стройные тела спортсменов - показатель того, что они ведут здоровый образ жизни, и значит, вид спорта работает на пропаганду здоровья и спорта. Мы рады, что это мероприятие получило официальный статус. Оно проходит на высоком организационном уровне, за что стоит поблагодарить федерацию", - отметила на открытии соревнований врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Участники соревновались в нескольких видах программы: велнес-фитнес, пляжный бодибилдинг, фит-модель, артистик модель, акробатический фитнес, бодифитнес (рост до 163 см и свыше 163 см, "мастера"), бодибилдинг, атлетик, классический бодибилдинг, бодибилдинг свыше 95 и свыше 100 кг. Оценивала участников межрегиональная бригада судей.

Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал самарский атлет Денис Королев. В дисциплине "эстетический фитнес" победительницей стала Мария Гладина из Самары, в дисциплине "бодифитнес" первой была Валерия Мусина из Тольятти.

Валерия Мусина в этом году также стала призером Кубка России по бодибилдингу и является кандидатом в состав сборной команды России. Она будет претендовать на участие в чемпионате мира, который состоится в декабре в Токио. По решению международной федерации бодибилдинга сборная России с этого года выступает на международных соревнованиях в официальном статусе - с флагом и гимном.

Признание бодибилдинга официальным видом спорта позволяет занимающимся участвовать в соревнованиях, получать спортивные разряды и звания. Это мотивирует население к систематическим занятиям физкультурой и спортом, что отвечает одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента РФ Владимира Путина. С целью увеличения доступности занятий физкультурой и спортом для населения в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта".

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