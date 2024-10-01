В Самарской области прошел первый официальный чемпионат по бодибилдингу

В воскресенье, 29 сентября, в учебно-спортивном "Грация" прошел чемпионат Самарской области по бодибилдингу с участием 55 атлетов.
Федерация бодибилдинга Самарской области получила государственную аккредитацию в феврале 2024 года. Чемпионат Самарской области по бодибилдингу стал первым официальным региональным спортивным соревнованием по этому виду спорта.
"Федерация получила аккредитацию и теперь проводит официальные спортивные соревнования - чемпионат Самарской области, где определяются сильнейшие спортсмены, которые будут представлять наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Красивые, стройные тела спортсменов - показатель того, что они ведут здоровый образ жизни, и значит, вид спорта работает на пропаганду здоровья и спорта. Мы рады, что это мероприятие получило официальный статус. Оно проходит на высоком организационном уровне, за что стоит поблагодарить федерацию", - отметила на открытии соревнований врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Участники соревновались в нескольких видах программы: велнес-фитнес, пляжный бодибилдинг, фит-модель, артистик модель, акробатический фитнес, бодифитнес (рост до 163 см и свыше 163 см, "мастера"), бодибилдинг, атлетик, классический бодибилдинг, бодибилдинг свыше 95 и свыше 100 кг. Оценивала участников межрегиональная бригада судей.
Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал самарский атлет Денис Королев. В дисциплине "эстетический фитнес" победительницей стала Мария Гладина из Самары, в дисциплине "бодифитнес" первой была Валерия Мусина из Тольятти.
Валерия Мусина в этом году также стала призером Кубка России по бодибилдингу и является кандидатом в состав сборной команды России. Она будет претендовать на участие в чемпионате мира, который состоится в декабре в Токио. По решению международной федерации бодибилдинга сборная России с этого года выступает на международных соревнованиях в официальном статусе - с флагом и гимном.
Признание бодибилдинга официальным видом спорта позволяет занимающимся участвовать в соревнованиях, получать спортивные разряды и звания. Это мотивирует население к систематическим занятиям физкультурой и спортом, что отвечает одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента РФ Владимира Путина. С целью увеличения доступности занятий физкультурой и спортом для населения в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта".
Последние комментарии
Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.