ХК "Лада" на два года подписал защитника Кирилла Горбунова

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с 20-летним защитником Кириллом Горбуновым, принявшим квалификационное предложение.

На протяжении двух последних лет Горбунов выступал за "Ладью", и предыдущий сезон оказался для него успешным - за 55 матчей он набрал 21 (1+20) очко при показателе полезности "+17", став самым результативным защитником тольяттинской "молодежки", а также участвовал в Кубке Вызова.

Всего в МХЛ Горбунов провел 173 игры и заработал 48 (9+39) очков.