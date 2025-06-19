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Хоккей Спорт

ХК "Лада" на два года подписал защитника Кирилла Горбунова

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с 20-летним защитником Кириллом Горбуновым, принявшим квалификационное предложение.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На протяжении двух последних лет Горбунов выступал за "Ладью", и предыдущий сезон оказался для него успешным - за 55 матчей он набрал 21 (1+20) очко при показателе полезности "+17", став самым результативным защитником тольяттинской "молодежки", а также участвовал в Кубке Вызова.

Всего в МХЛ Горбунов провел 173 игры и заработал 48 (9+39) очков.

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