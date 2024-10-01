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13 технологических стартапов получат статус резидента "Жигулевской долины"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В технопарке "Жигулёвская долина" прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По результатам рассмотрения новых заявок статус резидента технопарка получат 13 технологических стартапов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Эти проекты охватывают самые разные отрасли: транспорт, космические разработки, информационные технологии, нейросети, инжиниринг.

"Мы рады, что число стартапов, получивших статус резидента технопарка, с каждым годом только растет. Комплексная работа с инновационными и технологическими проектами позволяет нам выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень", — акцентировал Дмитрий Богданов.

Сегодня резидентами технопарка являются более 300 инновационных и технологических предприятий. Они получают возможность воспользоваться широким спектром мер господдержки, в том числе на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре "Жигулёвской долины". Резидентам доступны информационное сопровождение, участие в выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и др.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда содействия инновациям.

Активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами позволяет сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области.

Напомним, что Самарская область входит в первую тройку регионов страны по уровню инновационной активности организаций. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

Инноваторы могут также обращаться в центры "Мой бизнес" за консультациями по любым бизнес-вопросам. Поддержка предпринимателей осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

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