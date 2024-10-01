13 технологических стартапов получат статус резидента "Жигулевской долины"

В технопарке "Жигулёвская долина" прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. По результатам рассмотрения новых заявок статус резидента технопарка получат 13 технологических стартапов.
Эти проекты охватывают самые разные отрасли: транспорт, космические разработки, информационные технологии, нейросети, инжиниринг.
"Мы рады, что число стартапов, получивших статус резидента технопарка, с каждым годом только растет. Комплексная работа с инновационными и технологическими проектами позволяет нам выращивать успешные, уверенные в себе компании, гордиться успехами наших разработчиков, которые выходят на всероссийский и даже международный уровень", — акцентировал Дмитрий Богданов.
Сегодня резидентами технопарка являются более 300 инновационных и технологических предприятий. Они получают возможность воспользоваться широким спектром мер господдержки, в том числе на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре "Жигулёвской долины". Резидентам доступны информационное сопровождение, участие в выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и др.
Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда содействия инновациям.
Активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами позволяет сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области.
Напомним, что Самарская область входит в первую тройку регионов страны по уровню инновационной активности организаций. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.
Инноваторы могут также обращаться в центры "Мой бизнес" за консультациями по любым бизнес-вопросам. Поддержка предпринимателей осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?