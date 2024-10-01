Самарским школьникам и студентам теперь доступен льготный проезд по карте Сбера

В Самаре и Новокуйбышевске школьные и студенческие транспортные карты теперь объединены с банковскими картами Сбера для оплаты проезда со скидкой.
Подключить в качестве транспортной карты учащиеся региона могут Детскую и Молодёжную СберКарты, а также любую СберКарту "Мир". Сделать это можно в точках продаж ООО "Объединенная транспортная карта" по адресам:
- г. Самара, ул. Крупской, дом 1;
- г. Самара, ул. Мориса Тореза, дом 67А;
- г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 1 (офис 221).
Льготами могут пользоваться учащиеся очно в Самарской области вне зависимости от места регистрации, постоянно проживающие в регионе школьники и студенты-очники вне зависимости от места учёбы, а также воспитанники детсадов старше 7 лет.
"Объединение социальных льгот со СберКартой "Мир" может значительно упростить жизнь школьников, студентов и их родителей, — комментирует Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка. — Больше не нужно носить с собой множество карт — одной будет достаточно для оплаты проезда со скидкой и, например, обедов в столовой. Пополнять банковскую карту можно на сайте ОТК. Если у ребёнка ещё нет карты СберКарты "Мир", её можно быстро оформить и получить в любом офисе Сбера. Для детей до 14 лет родители могут оформить Детскую СберКарту, а подростки старше 14 лет могут подключить Молодёжную СберКарту самостоятельно".
"Надеемся, новая функция понравится нашим постоянным пользователям и привлечет внимание прогрессивной молодежи. Теперь вместо того, чтобы носить с собой несколько карт, можно будет использовать только одну", — отметил в свою очередь директор ООО "Объединенная транспортная карта" Игорь Матвеенко.
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