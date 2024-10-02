Предпринимателям Самарской области помогут с продвижением бизнеса

Минэкономразвития России и Яндекс Бизнес запускают новый этап совместной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить 7 000 рублей на первую рекламную кампанию в сервисе.
Бонусная программа поможет юрлицам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям начать продвижение своего бизнеса и повысить его узнаваемость. Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю нужно оставить заявку на странице партнёрской программы. Специалист свяжется с участником, поможет настроить первую кампанию и пришлёт промокод на 7 000 рублей на запуск рекламы в сервисе.
"Предприниматели Самарской области используют все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. Мы получаем большое количество заявок от бизнеса на участие в программах Минэкономразвития России, запущенных совместно с компаниями-партнерами. Все они дают эффективные инструменты для развития и продвижения товаров и услуг региональных предприятий", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Программа действует до 27 декабря 2024 года. Воспользоваться услугой могут новые пользователи Яндекс Бизнеса и те, кто запускал рекламу в сервисе больше года назад. Предложение действует при минимальном бюджете рекламной кампании от 20 000 рублей и сроке размещения от 90 дней.
"Сейчас у нас действует ряд партнёрских программ на эксклюзивных условиях: все они помогают в решении разных запросов от бизнеса, в числе которых продвижение и поиск кадров", — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Программа реализуется на базе центров "Мой бизнес", действующих в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Оператор партнёрских программ — Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности".
Предприниматели Самарской области могут обратиться в любой из центров "Мой бизнес" региона и получить консультацию, специалисты помогут подобрать инструменты под задачи проекта и подать заявку на их получение. Кроме того, с действующими мерами господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?