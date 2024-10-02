Предпринимателям Самарской области помогут с продвижением бизнеса

Минэкономразвития России и Яндекс Бизнес запускают новый этап совместной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить 7 000 рублей на первую рекламную кампанию в сервисе.

Бонусная программа поможет юрлицам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям начать продвижение своего бизнеса и повысить его узнаваемость. Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю нужно оставить заявку на странице партнёрской программы. Специалист свяжется с участником, поможет настроить первую кампанию и пришлёт промокод на 7 000 рублей на запуск рекламы в сервисе.

"Предприниматели Самарской области используют все возможности, созданные на региональном и федеральном уровнях. Мы получаем большое количество заявок от бизнеса на участие в программах Минэкономразвития России, запущенных совместно с компаниями-партнерами. Все они дают эффективные инструменты для развития и продвижения товаров и услуг региональных предприятий", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа действует до 27 декабря 2024 года. Воспользоваться услугой могут новые пользователи Яндекс Бизнеса и те, кто запускал рекламу в сервисе больше года назад. Предложение действует при минимальном бюджете рекламной кампании от 20 000 рублей и сроке размещения от 90 дней.

"Сейчас у нас действует ряд партнёрских программ на эксклюзивных условиях: все они помогают в решении разных запросов от бизнеса, в числе которых продвижение и поиск кадров", — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа реализуется на базе центров "Мой бизнес", действующих в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Оператор партнёрских программ — Национальное агентство развития предпринимательства "Мой бизнес — мои возможности".

Предприниматели Самарской области могут обратиться в любой из центров "Мой бизнес" региона и получить консультацию, специалисты помогут подобрать инструменты под задачи проекта и подать заявку на их получение. Кроме того, с действующими мерами господдержки можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru.