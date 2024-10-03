400 нарушений миграционного законодательства выявили в Самарской области за три дня

В Самарской области полицейские провели рейды по поиску миграционных нарушений. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

За три дня выявили более 400 административных правонарушений и 15 преступлений в сфере миграции.

Так, правоохранителям попались 119 человек, незаконно находящихся на территории РФ. Позже их выдворят из страны. 40 человек получили запрет на въезд в РФ. Кроме того, 30 сентября при проверке в Красноглинском районе полицейские поймали шесть мигрантов, уже попадавшихся на незаконной работе без патентов и не выехавших вовремя из России.