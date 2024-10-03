Подрядчик заплатит 500 тыс. руб. за срыв сроков ремонта тольяттинского детсада

В Тольятти суд оштрафовал ООО "Валгат" за нарушение сроков ремонта инженерных сетей детского сада. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В апреле 2024 г. ООО "Валгат" заключило муниципальный контракт с детсадом № 45 "Яблонька". Фирма должна была до 31 июля 2024 г. провести капитальный ремонт сетей отопления, водоснабжения и канализации на сумму 11 млн рублей. Но в итоге подрядчик не закончил работы в нужный срок, в сентябрь 2024 г. детский сад не смог принять воспитанников.
Прокуратура возбудила административное дело. В итоге юридическое лицо и должностное лицо организации оштрафовали на 550 тыс. руб. — 5% от суммы неисполненных обязательств.
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