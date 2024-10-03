В Самаре пересмотрят дело экстрадированного из Тайланда россиянина

Самарский областной суд пересмотрит дело экстрадированного из Тайланда Игоря Гужина. Мужчину обвиняли в убийстве, которое, как предполагалось, могло быть связано с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе.

Напомним, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза.

Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

Сообщалось, что на стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Тогда по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск. В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд еще 19 июля 2021 года. В начале февраля 2023 г. появилось сообщение, что Таиланд выдает Гужина России.

"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" — комментировал адвокат Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.

Экстрадированного Гужина 29 февраля 2024 г. оправдали в облсуде на основании вердикта присяжных. В Четвертый апелляционный суд были поданы апелляционные жалобы. В итоге решение в апелляционной инстанции отменили.

Как пояснил адвокат по делу Дмитрий Тараборин, теперь дело должны рассмотреть заново в облсуде. Судя по сайту облсуда, 27 сентября материалы передали судье.