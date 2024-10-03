НОВИКОМ провел деловой завтрак для бизнес-сообщества Ростова-на-Дону

Дочерний банк Ростеха совместно с Торгово-промышленной палатой Ростовской области организовал для руководителей крупнейших промышленных предприятий региона бизнес-завтрак, посвященный актуальным мерам поддержки. Мероприятие стало очередным этапом прямого разговора между бизнесом, банком, представителями Торгово-промышленной палаты и Фонда развития промышленности. Подобные встречи НОВИКОМ регулярно проводит по всей России.

Поддержка крупных предприятий и цепочки их кооперации — одна из приоритетных задач банка Ростеха, определенная в ходе ребрендинга и смены позиционирования, состоявшегося в начале года. НОВИКОМ расширяет сотрудничество с промышленностью и предпринимателями, предлагая им линейку актуальных финансовых инструментов и продуктов управления ликвидностью. Часть программ льготного финансирования малого и среднего бизнеса реализуется в сотрудничестве с Торгово-промышленными палатами регионов и Фондами развития промышленности.

О возможностях льготного кредитования инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции, а также проектов диверсификации оборонно-промышленного комплекса участникам конференции рассказал начальник отдела взаимодействия с государственными органами НОВИКОМа Алексей Грабаров. Также он подробно остановился на такой востребованной программе, как промышленная ипотека, и объяснил механизм работы сравнительно нового инструмента — льготного кредитования промышленных кооперационных проектов стран ЕАЭС.

О практических аспектах привлечения заемного финансирования под поручительство Гарантийного фонда на конференции рассказал исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Роман Соин. А новые направления поддержки промышленных предприятий региона представила Ольга Калинина, директор Регионального фонда развития промышленности региона.

"В Ростовской области расположены крупные предприятия машиностроения, химической, пищевой, легкой промышленности. И они, и их поставщики, сегмент малого и среднего бизнеса, нацелены на рост и развитие, которые невозможны без финансирования на оптимальных условиях. Но в многообразии инструментов государственной поддержки, существующих сегодня, разобраться довольно сложно. НОВИКОМ помогает своим клиентам не только получить субсидии от государства, но и эффективно комбинировать их с банковскими продуктами управления ликвидностью. Это позволяет партнерам получать выгодное финансирование, а значит более динамично развиваться", — заявила управляющий филиалом НОВИКОМа в Ростове-на-Дону Юлия Коваленко.