"Тольяттикаучук" отметили на высоком уровне за достижения в сфере охраны труда

"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" завоевал второе место в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".
Конкурс призван продемонстрировать успешный опыт российских компаний в решении социальных задач и стимулировать развитие социального партнерства. "Тольяттикаучук" представил на конкурс систему управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.
На предприятии выстроена система непрерывного совершенствования условий и охраны труда. Сотрудники участвуют в разработке ежегодного плана улучшений, предлагая свои идеи и отмечая проблемные места. Особое внимание уделяется модернизации оборудования, внедрению современных систем безопасности, разрабатываются программы индивидуальной и коллективной мотивации, создан единый портал в области охраны труда.
Также на заводе организовано внутрипроизводственное обучение сотрудников по отработке практических навыков, а также оценке уровней профессиональных рисков.
На "Тольяттикаучуке" работают 67 аттестованных уполномоченных в области охраны труда, которые следят за соблюдением норм безопасности на производстве, контролируют выполнение обязательств работодателя, а также проводят разъяснительную работу с коллегами.
"Работа по улучшению условий труда и снижению рисков для здоровья наших работников ведется ежедневно, и мы не планируем останавливаться", — отметила ведущий специалист отдела охраны труда ООО "Тольяттикаучук" Евгения Просвиркина.
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!