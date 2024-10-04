"Тольяттикаучук" отметили на высоком уровне за достижения в сфере охраны труда

"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" завоевал второе место в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

Конкурс призван продемонстрировать успешный опыт российских компаний в решении социальных задач и стимулировать развитие социального партнерства. "Тольяттикаучук" представил на конкурс систему управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды.

На предприятии выстроена система непрерывного совершенствования условий и охраны труда. Сотрудники участвуют в разработке ежегодного плана улучшений, предлагая свои идеи и отмечая проблемные места. Особое внимание уделяется модернизации оборудования, внедрению современных систем безопасности, разрабатываются программы индивидуальной и коллективной мотивации, создан единый портал в области охраны труда.

Также на заводе организовано внутрипроизводственное обучение сотрудников по отработке практических навыков, а также оценке уровней профессиональных рисков.

На "Тольяттикаучуке" работают 67 аттестованных уполномоченных в области охраны труда, которые следят за соблюдением норм безопасности на производстве, контролируют выполнение обязательств работодателя, а также проводят разъяснительную работу с коллегами.

"Работа по улучшению условий труда и снижению рисков для здоровья наших работников ведется ежедневно, и мы не планируем останавливаться", — отметила ведущий специалист отдела охраны труда ООО "Тольяттикаучук" Евгения Просвиркина.