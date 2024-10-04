Самарцы сообщили о пожаре в здании бывшего кинотеатра "Юность" в Самаре

В пятницу, 4 октября, днем произошел пожар в бывшем кинотеатре "Юность" на ул. Ново-Вокзальной, 28. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На видео запечатлен столб дыма, поднимающийся со стороны здания.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области возгорание началось в 14:26. Горел чердак, площадь пожара составила 120 кв. Пострадавших нет.
Тушение продолжается, в нем участвуют 35 человек.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !