Самарцы сообщили о пожаре в здании бывшего кинотеатра "Юность" в Самаре

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В пятницу, 4 октября, днем произошел пожар в бывшем кинотеатре "Юность" на ул. Ново-Вокзальной, 28. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.