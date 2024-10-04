Пенсионерку из Тольятти осудили за фиктивную регистрацию мигрантов

В Тольятти суд вынес приговор 74-летней местной жительнице, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С октября 2023 г. по март 2024 г. тольяттинка за 800 руб. зарегистрировала в своей квартире шесть иностранцев. Предоставлять им жилье она при этом не собиралась.
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