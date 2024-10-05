ГК "Лада" потерпел поражение от "Кубани" — 25:29

В своем пятом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Краснодаре "Лада" потерпела поражение от "Кубани" — 25:29 (13:14).

Тщательная подготовка к этой встрече не дала волжанкам получить желаемый эффект. Раскачались гости лишь после того, как на 13-й минуте отстали от желто-зеленых на четыре мяча. Хотя до того момента позади остались и первые коррективы в стартовом составе (на его правом крыле), и тайм-аут, которым Екатерина Маренникова попыталась своих игроков растормошить.

Помогла волжанкам пробудиться мощная активность на правом полусреднем пробивной Алисы Дворцевой, вышедшей в атаке вместо Жоаны да Кошты, которая, как и другие легионеры "Лады", этим вечером не попала в струю. Наш 55-й номер и "семерики" для подруг по команде активно зарабатывал, и сам был не прочь оформить авторство забитого мяча. Усердно на том же отрезке держала на мушке ворота соперниц и Ольга Горшенина. В основном, за счет напора этого дуэта гости за треть тайма до антракта восстановили статус-кво (9:9).

В раздевалки визави отправились все же с минимальным перевесом "Кубани". А вскоре после возвращения оттуда волжская дружина в первый раз за вечер оказалась впереди. Это Ольга Фомина двумя подряд разящими контратаками качнула фору в нашу пользу (15:16). На 36-й минуте та же Дворцевая, реализовав пенальти, снова вывела гостей вперед (16:17). Но на этом доминирование волжанок в матче приказало долго жить.

"Кубань" центр обороны превратила в почти неприступный бастион, взвинтила темп и выбила у разыгравшихся было соперниц четырьмя голами кряду почву из-под ног. Леонида Гичевска, спасая репутацию иностранного легиона "Лады", мастерским сольным проходом вроде бы разорвала эту цепочку неудач. Но через минуту македонку угораздило допустить ошибку в передаче при очередной осаде рубежей противника. Досадная оплошность привела к фолу Дарьи Миловой, пытавшейся предотвратить выход тет-а-тет с голкипером, ценой "семь и две". И в большинстве хозяйки поля снова принялись наращивать отрыв.

Вообще, соотношение фолов (семь против трех не в пользу "беленьких") явились ощутимым сдерживающим фактором для наших в их стремлении спастись. Три удаления пришлись на заключительную четверть поединка. И после третьего тольяттинки за пять минут до финиша уже имели "минус 5", что практически свело на нет возможность вытащить игру. Дорабатывали они этот матч уже совсем не тем составом, которым его начинали. В нем отсутствовали легионеры, да и другие гандболистки из числа ведущих тоже прописались на скамейке запасных. Роль первых скрипок на себя примерили, помимо Фоминой, давно привыкшей к этой роли, Алина Сокова с Миловой. Но и в нащупанном путем экспериментов полумолодежном сочетании, с которым штаб Маренниковой связал свои робкие надежды в почти безнадежной концовке, волжанки оказались от хеппи-энда весьма далеки.