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В Богатовском районе разыскивают ребенка, который ушел в школу и не вернулся

БОГАТОЕ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Богатовском районе в с. Печинено пропал 13-летний Максим Санников. Он 2 октября ушел из дома в школу и не вернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темного цвета, стрижка короткая, глаза карие.

Одежда: толстовка серого цвета, спереди в красно-серую полоску, джинсы чёрного цвета, кроссовки черно-белого цвета "Nike". При себе может иметь рюкзак черного цвета.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (846) 66-2-19-77, 8 927 010 20 32.

Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.

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