В Богатовском районе разыскивают ребенка, который ушел в школу и не вернулся

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В Богатовском районе в с. Печинено пропал 13-летний Максим Санников. Он 2 октября ушел из дома в школу и не вернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области