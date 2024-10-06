Артем Дзюба: "Где-то нас футбольный бог наказал"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба после ничьи с "Пари НН" прокомментировал второй пропущенный мяч от нижегородцев, а также поделился эмоциями от участия в "Натальной карте".

— Когда команда в таком матче теряет очки, это сродни поражению, но знаете, приятно, что мы уже ничьей расстраиваемся. Обидно пропускать на последних минутах, значит, нужно всем подумать: команде, индивидуально, где-то нас футбольный бог наказал. Был ключевой момент, когда Кирилл (Данилин. - Прим. Волга Ньюс) мог забивать третий, тогда могло все закончиться, но ничего страшного, вместе выигрываем — вместе проигрываем.

— Гоцук сказал, что если Дзюба не забил, значит, мы с ним справились. Это так?

— Да, наверное, отчасти, если команда наша не выиграла, значит, где-то я могу еще лучше. Но впереди, надеюсь, будет время. Мы очень хорошо подходим к штрафной, но, к сожалению, качество передач и подач пока у нас хромает. Две хорошие передачи — два гола. То есть это парадоксально. Выполнил ли свою задачу? Вы знаете, свою задачу я выполняю, когда команда выигрывает. Но я очень спокоен, я радуюсь, когда ребята забивают. А так, любому нападающему хочется свой вклад внести. Но я прекрасно понимаю, что я фактурный, действительно, иногда двое держат. Кто-то вылетает, забивает гол, ты радуешься, а с другой стороны, думаешь: "Почему его никто не держит, а меня двое или трое бьют?" Такова роль нападающего, потому что она определенная. Когда играл за "Зенит" с Халком, вспоминаю, как ему было некомфортно играть спиной к воротам, потому что там идет борьба тяжелая. У каждой позиции есть своя специфика. Команда забивает, значит, хорошо, но на последних минутах мы не имеем право такое пропускать. Это молодость, беспечность, нехватка опыта.

— Уже посмотрели новый выпуск "Натальной карты"?

— Сам не смотрел, друзья все посмотрели. Все-все восхищены. Мне еще говорили друзья, что будет круто. Когда ты приходишь туда, ты расслабляешься и наслаждаешься. Я не помню, что я говорю, просто в этом моменте прям наслаждаюсь. Очень смешно, когда я сказал, что журналисты будут цитировать. И когда фразы в юмористической программе выдают за заголовки, я говорю, что этот мир уже не спасти.