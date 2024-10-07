Юный рапирист из Самары победил во всероссийских соревнованиях по фехтованию

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В Ростове-на-Дону завершились всероссийские соревнования по фехтованию на рапире "Донская осень" среди юношей. Иван Болтачев из Самарской области стал победителем соревнований среди мальчиков до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Федерация фехтования России