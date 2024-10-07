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Происшествия

45 пьяных автомобилистов поймали в Самарской области за три дня

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 4 по 6 октября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 45 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же за время рейдов зафиксировали 1100 различных нарушений ПДД. Так, 183 человека нарушили правила тонировки, 34 — неправильно перевозили детей, 101 — не воспользовался ремнем безопасности.

Кроме того, 31 водитель не пропустил пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 28 раз переходили дорогу на красный свет или там, где это запрещено.

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