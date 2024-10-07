45 пьяных автомобилистов поймали в Самарской области за три дня

За три дня, с 4 по 6 октября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 45 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же за время рейдов зафиксировали 1100 различных нарушений ПДД. Так, 183 человека нарушили правила тонировки, 34 — неправильно перевозили детей, 101 — не воспользовался ремнем безопасности.

Кроме того, 31 водитель не пропустил пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 28 раз переходили дорогу на красный свет или там, где это запрещено.