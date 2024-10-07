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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Волжском районе по нацпроекту полностью отремонтирована трасса от Николаевки до Белозерок

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области завершен ремонт дороги регионального значения Николаевка — Черновский — Белозерки. Дорогу отремонтировали на всем протяжении по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Общая протяженность ремонта составила 25,4 км.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

Автомобильная дорога Николаевка — Черновский — Белозерки соединяет населенные пункты Волжского района между собой, а также обеспечивает выезд на федеральную и региональную сеть автомобильных дорог. Интенсивность движения по дороге составляет порядка 1 тысячи автомобилей в сутки, так как трасса является популярным и безопасным маршрутом движения жителей района в Самару.

Ремонт дороги был начат от населенного пункта Николаевка в 2023 г. и завершен в селе Белозерки в начале октября 2024 года. Дорожники уложили выравнивающий и верхний слои дорожной одежды с применением современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком. Также установлены новые остановочные павильоны, оборудованы пешеходные переходы, устроено пешеходное ограждение.

"Мы очень довольны качеством проведенного ремонта. Дорогу отремонтировали быстро, мы испытали минимум неудобств. По этой трассе многие жители нашего села ежедневно ездят на работу в Самару, также по ней проходят маршруты школьных автобусов. Село Белозерки разрастается, так как оно расположено близко к Самаре. И новая, ровная дорога привлекает еще больше жителей в наш населенный пункт", — говорит жительница села Белозерки Татьяна Озерова.

Напомним, что всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

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