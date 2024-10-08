Галерея "Заварка" проведет несколько пешеходных экскурсий по Самаре

Музей-галерея "Заварка" в ближайшие дни предлагает самарцам и гостям города пешеходные экскурсии.

В четверг, 10 октября, в 19:00 пройдет пешеходная экскурсия "Архитектурное верю/не верю" (12+). Ее проведет архитектор-реставратор, медиатор Любовь Ионова.

Прогулка создана по мотивам действующей в "Заварке" выставки "Было/Не было" (12+) и основана на известной игре "верю — не верю". Это экскурсия-игра, на которой участникам предстоит определить правдивые и ложные истории и факты о зданиях на улицах Самарской и Ярморочной.

С помощью специально разработанных архитектурных карточек экскурсантам нужно будет в каждый ход игры выбрать: соврать или сказать правду, а также доверится ли другим игрокам. Для участия не требуются специальные знания или подготовка, лишь логика, внимательность и память. В процессе игры будут раскрыты реальные истории домов, а в завершении посетителей ждет коллективное обсуждение, какие факты показались правдивыми и почему. Самый удачливый игрок получит особый подарок от Музея-галереи "Заварка".

Вход на мероприятие — 350 рублей.

В пятницу, 11 октября, в 18:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Было/Не было" (12+).

Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В воскресенье, 13 октября, в 13:00 научный сотрудник "Заварки" Олег Баулин проведет пешеходную экскурсию "По маршруту Вагана Каркарьяна" (12+).

В процессе прогулки экскурсанты узнают о жизни и деятельности Вагана Каркарьяна, а также увидят уникальные памятники деревянного зодчества, исследованием, популяризацией и защитой которых занимался известный самарский архитектор. Кроме того, на экскурсии будет затронута тема художественных работ Каркарьяна — участники узнают о процессе их создания и особенностях.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

Просим обратить внимание — количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".