Водитель иномарки погиб при ДТП на территории ОЭЗ Тольятти

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Во вторник, 8 октября, в Тольятти произошло ДТП на территории особой экономической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области