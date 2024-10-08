Тольяттинец отправится в колонию за ограбление шедшего за сигаретами мужчины

В Тольятти суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, которого обвиняли в участии в грабеже. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ночью 29 августа 2023 г. мужчина со знакомым был на остановке на Приморском бульваре около магазина, куда за сигаретами пришел потерпевший - сосед одного из приятелей. Он попросил закурить, но приятель тольяттинца потребовал мобильник жертвы и 200 руб. на алкоголь.

Потерпевший побежал и спрятался за магазином, но его избили и отобрали телефон. Пытаясь скрыться от обидчиков, мужчина выронил ключи от домофона и не смог попасть в подъезд. Поэтому у подъезда его вновь догнали и заставили сказать пароль от телефона. Ущерб составил 15 тыс. рублей. Украденное злоумышленники сдали в комиссионный магазин.

Суд приговорил тольяттинца к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его приятеля осудили ранее.