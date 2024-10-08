Бытовой конфликт в Тольятти закончился поножовщиной и уголовным делом

В Тольятти полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, пьяный мужчина из-за ревности напал с ножом на 48-летнюю сожительницу. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.
Когда мужчину задержали, он объяснил свои действия тем, что в момент ссоры не смог справиться с эмоциями.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек