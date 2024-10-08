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Преступления Происшествия

Бытовой конфликт в Тольятти закончился поножовщиной и уголовным делом

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, пьяный мужчина из-за ревности напал с ножом на 48-летнюю сожительницу. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Когда мужчину задержали, он объяснил свои действия тем, что в момент ссоры не смог справиться с эмоциями.

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