Самарский облсуд не поверил, что мужчина хранил несколько тысяч пачек сигарет для себя

В понедельник, 7 октября, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменений приговор по уголовному делу о незаконном хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

А. незаконно хранил более 8 тыс. пачек сигарет иностранного производства без маркировки. Их изъяли 18 мая 2023 года. Еще не менее 3,5 тыс. пачек нашли 26 июля 2023 года.

Куйбышевский районный суд 31 июля 2024 г. назначил мужчине штраф 800 тыс. рублей.

7 октября Самарский областной суд рассмотрел доводы осужденного о том, что сигареты он хранил для себя. Однако в это апелляционная инстанция не поверила. В итоге приговор оставили без изменений.