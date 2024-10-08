Нападения бродячих собак обернулись уголовным делом для администрации Тольятти

В Тольятти возбудили уголовное дело о халатности сотрудников городской администрации. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае и августе 2024 г. в Комсомольском районе два раза бездомные собаки нападали на подростков 13 и 14 лет. Надзорное ведомство провело в связи с этим проверку и пришло к выводу, что причиной происшествия было недобросовестное исполнение обязанностей сотрудниками городской администрации.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Теперь следователи выясняют, кто именно из муниципальных служащих должен был отвечать за контроли безнадзорных животных. Кроме того, прокуратура направила в суд иски в интересах пострадавших о взыскании с администрации Тольятти компенсации морального вреда.