Гандбольная "Лада" одержала победу над "Звездой" из Звенигорода

В своем шестом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" обыграла "Звезду" из Звенигорода. По итогам игры счет составил 30:28 (15:15), передает пресс-служба гандбольного клуба.

Еще недавно между этими соперниками решалась судьба бронзовых медалей, а с начала нового сезона в их активе в пяти турах было только по одной победе, одержанной над андердогом из Ижевска, которой вряд ли можно гордиться. Обе стороны рассчитывали наконец-то сделать первый полноценный двухочковый шаг. Но ответственность довольно долго сковывала их. На самом старте они обменялись точными уколами, после чего минут девять только и делали, что вызывали вдохи разочарования на трибунах, забив к этому моменту еще лишь по голу (2:2). Вторая треть тайма никому перевеса вновь не принесла, зато перестрелка стала куда более задорной и увесистой (8:8). "Лада" многообещающе ускорилась по ходу заключительной десятиминутки перед отдыхом. Заставила соперниц брать тайм-аут, отгрузив им три мяча подряд. За пару минут до перерыва все для нее стало выглядеть весьма оптимистично (15:12). Но концовка первой половины была тремя пропущенными голами смазана вчистую, и пришлось хозяйкам поля начинать опять фактически с нуля.

"Ноль" и вовсе превратился в "минус" по истечении стартовой трети второго тайма, когда один из лидеров соперниц Юлия Бабенко, записавшая на себя все три первых взятия ворот Юлии Кунцевич после антракта, вновь вывела гостей вперед (17:18). И тут же в спешке наши снова прокололись, откатившись назад уже на пару мячей. Екатерина Маренникова, видя, что игра в корне ломается, не замедлила со своим тайм-аутом. Дальнейшее падение она предотвратила. Хотя мячи в наши ворота продолжали залетать с досадным постоянством. Но и в противоположную "рамку" они укладывались в том же духе. Долго балансируя на минусовой дистанции от "Звезды" в один-два пункта, "Лада" все никак не могла ее настигнуть. Наконец за девять минут до конца это все-таки свершилось, когда палочка-выручалочка волжанок Ольга Фомина, которой не привыкать брать в трудную минуту игру на себя, кометой умчалась к воротам гостей и смачным "выстрелом" с рикошетом от перекладины восстановила долгожданный паритет (26:26).

"Звезда" занервничала, почуяв, что волжанки нащупали оптимальный вариант ударного состава и неотвратимо окрыляются. Промахи из выгодных позиций, "семерики" и "двушка" подкосили гостей. Когда меньше чем за пять минут до финиша Полина Мусина вколотила им с линии еще один гол и уже тольяттинки оторвались на два мяча, Михаил Серегин поспешил собрать свою последнюю "летучку". Он мобилизовал звенигородскую дружину на отчаянный штурм, но у "Лады", чей характер и самообладание сработали на самом финише на всю катушку, нашлось, чем козыри соперниц крыть. Уже второй семиметровый, заработанный на решающем отрезке Алисой Дворцевой для Елизаветы Малашенко, не остался нереализованным. Так и установился окончательный счет, хотя играть еще оставалось две с половиной минуты. Они тоже протекали в диком напряжении. Но хладнокровие волжанок не покинуло. А эффектным эпилогом валидольного сражения явился классный сэйв Кунцевич в дуэли со Снежанной Вертушковой за 22 секунды до конца.