Театр оперы и балета имени приглашает зрителей на цикл концертов "Русский романс: Времена года"

Русский романс можно назвать уникальным жанром в музыкальном искусстве. С начала XIX века он стал невероятно популярен, особенно в творчестве композиторов романтического направления. В этих камерно-вокальных миниатюрах композиторы передавали свое душевное состояние, образы внешнего мира, эпизоды из жизни, любовные волнения и многое другое с присущей этому жанру мелодичностью, задушевностью и искренностью.

Многие русские композиторы пытались передать в романсах характерные образы времен года: настроения, картины природы, яркие моменты из жизни. В цикле концертов из четырех вечеров "Русский романс: Времена года" поочередно будут представлены все времена года (12+).

Первый вечер откроет "Лето" 16 октября, за ним последует "Осень" 17 октября, на смену ему придет "Зима" 18 октября и в завершение — "Весна" 19 октября.

В исполнении солистов Шостакович Опера Балет прозвучат классические и старинные, городские и цыганские романсы, а также песни, баллады, элегии и все многообразие жанров, которое включает в себя определение "русский романс".