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Экология Общество

"Т Плюс" выпустила 80 тысяч мальков толстолобика в Волгу

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "Т Плюс" выпустил в бассейн Волги более 80 тысяч мальков толстолобика. Восполнение биосферы является частью ESG-стратегии энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.

Работы осуществлялись совместно с представителями Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Ежегодно эксперты ведомства согласовывают энергетикам точку выпуска мальков: важно обеспечить необходимые условия для адаптации молоди, её роста и развития.

"Уже на протяжении десяти лет самарские энергетики восполняют волжскую речную биологическую систему. Так, в прошлом году также в Винновке нами были выпущены 90 тысяч мальков толстолобика", — отметила руководитель группы экологии Самарского филиала "Т Плюс" Елена Сорокина.

Самарский филиал "Т Плюс" традиционно реализует целую серию экологических инициатив: энергетики высаживают деревья, выпускают мальков рыб в бассейн Волги, очищают берега рек от мусора. Ежегодно активно участвуют в общегородских акциях и субботниках.

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