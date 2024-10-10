Двое жителей Октябрьска попались полицейским, пытаясь приобрести наркотики

Октябрьский городской суд Самарской области вынес двоим местным жителям за хранение наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Приятелей задержали в августе 2023 г., когда они искали "закладку" с наркотиком. Задержанные рассказали, что купили запрещенное вещество через мессенджер для себя.

Суд назначил одному из мужчин штраф 20 тыс. рублей. Второй обвиняемый, уже имевший судимость, получил два года и девять месяцев заключения в колонии общего режима.