Двое жителей Октябрьска попались полицейским, пытаясь приобрести наркотики

Октябрьский городской суд Самарской области вынес двоим местным жителям за хранение наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Приятелей задержали в августе 2023 г., когда они искали "закладку" с наркотиком. Задержанные рассказали, что купили запрещенное вещество через мессенджер для себя.
Суд назначил одному из мужчин штраф 20 тыс. рублей. Второй обвиняемый, уже имевший судимость, получил два года и девять месяцев заключения в колонии общего режима.
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