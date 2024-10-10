Самарец убил и обокрал приятеля, а потом поджег квартиру

В Самаре 42-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и краже. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 24 августа 2023 г. обвиняемый выпивал дома у знакомого. Мужчины поссорились, и самарец напал с ножом на оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался. Злоумышленник же забрал банковскую карту убитого, поджег квартиру и скрылся.
Теперь уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек