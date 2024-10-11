"Сэкономив" на покупке щенка, женщина из Тольятти лишилась 300 тысяч рублей

38-летняя тольяттинка, работающая в одной из городских больниц, решила сделать сыну сюрприз и подарить ему на день рождения породистого щенка. Однако вместо этого лишилась крупной суммы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Просматривая объявления в интернете, женщина увидела запись, в которой почти даром отдавали искомое животное нужной ей породы.

Перейдя по ссылке, медработник связалась с "продавцом" по указанному номеру и, воодушевившись выгодным предложением, решилась на сделку. Через пару минут в мессенджер пришла ссылка на оплату, по которой женщина перешла и оплатила около 10 000 рублей.

Спустя некоторое время тольяттинке пришло уведомление о списании 300 000 рублей, которые та откладывала на дорогостоящее лечение сына. Когда женщина поняла, что ее обманули, захотела связаться с "продавцом", однако тот на связь более не выходил.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.