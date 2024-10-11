В Тольятти задержали неудавшуюся наркосбытчицу

Тольяттинские полицейские задержали 27-летнюю безработную женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемую остановили около дома на ул. Свердлова. У нее с собой было пять свертков с 9 г мефедрона. Женщина рассказала, что приобрела наркотики через Интернет и планировала сбыть через "закладки".