В Тольятти задержали неудавшуюся наркосбытчицу

Тольяттинские полицейские задержали 27-летнюю безработную женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемую остановили около дома на ул. Свердлова. У нее с собой было пять свертков с 9 г мефедрона. Женщина рассказала, что приобрела наркотики через Интернет и планировала сбыть через "закладки".
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек