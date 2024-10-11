Житель Самарской области убил женщину, к которой пришел в гости

В Жигулевске суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

11 марта 2024 г. мужчина выпивал с 65-летней знакомой у нее дома. В какой-то момент произошла ссора, и гость несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

Суд назначил мужчине девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.