Фальшивый инвалид из Самары восемь лет получал выплаты от государства

В Самаре местного жителя признали виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В 2014 г. мужчина представил в клиентскую службу Управления ПФ РФ фальшивые документы о признании его инвалидом и на основании этого оформил ежемесячную выплату. Таким образом с 2015 по 2023 г. он получил более 1,4 млн рублей. Кроме того, несколько лет самарец пользовался льготами на оплату коммунальных услуг, чем еще нанес ущерб на 200 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.