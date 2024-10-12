В Тольятти полиция ищет мужчину, ограбившего магазин

Тольяттинские полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено еще 24 августа. Около 12:00 неизвестный пришел в магазин, на глазах продавщицы забрал с прилавка продукты и скрылся.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения в магазине, выяснили, как выглядит подозреваемый, и продолжают его искать.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, темные волосы, был одет в черную бейсболку, голубую футболку поло с белыми полосками и белым воротником, черные штаны Adidas и черные кроссовки, при себе имел черный рюкзак.

Правоохранители просят очевидцев и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 93-40-76, 89277959444 или 102.