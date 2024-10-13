В Тольятти 75-летняя автомобилистка устроила ДТП и попала в больницу

В субботу, 12 октября, в Тольятти попала в аварию пожилая автомобилистка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:25 75-летняя женщина Lada Granta ехала по жилой зоне в направлении Приморского бульвара. Выезжая с прилегающей территории в районе дома № 46, она не уступила дорогу и столкнулась с Toyota Altezza под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадала автомобилистка, ее доставили в больницу.