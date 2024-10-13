19-летний тольяттинец ступил на "скользкую дорожку" и стал курьером у мошенников

В Тольятти полицейские задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в участии в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале октября к правоохранителям обратился 48-летний обманутый мужчина. Ему позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности банка и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на тольяттинца и завладеть его деньгами. Чтобы этого избежать, звонивший предложил мужчине снять все деньги и передать их курьеру банка, который положит их на "безопасный счет". Потерпевший поверил, снял около 400 тыс. руб. и передал их приехавшему курьер. Только через два дня до тольяттинца дошло, что он стал жертвой мошенника.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные на доме потерпевшего, и выяснили, на каком автомобиле приехал курьер. Вскоре парня задержали. Молодой человек признался, что взял деньги у потерпевшего и сразу перевел их банковские счета, которые ему указал "работодатель", а себе оставил процент.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").