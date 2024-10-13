Под Тольятти Renault сбил лося: водитель и животное погибли

В воскресенье, 13 октября, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:20 43-летний водитель Renault Megane на 6 км дороги от трассы М-5 к с. Солнечная Поляна сбил лося. От удара опрокинулась кювет.

В итоге и автомобилист, и лось погибли на месте.