Половина россиян советует купить жилье до брака, чтобы не делить его при разводе

По мнению 52% россиян, недвижимость лучше покупать до заключения брака, чтобы в случае развода избежать имущественного спора и закрепить жилье за собой, выяснили СК "Росгосстрах" и финансовый маркетплейс "Сравни.ру" в ходе опроса¹. Интересно, что именно так и поступили четверть россиян: 24% приобрели недвижимость сами и оформили ее на себя, а проживать в ней стали с партнером или с семьей.

Помимо рекомендации приобретать жилье до свадьбы, которую поддержали 52%, отклик у россиян получили и другие идеи. Так, 18% выступают за распределение долей в брачном договоре согласно внесенным средствам, а 12% уверены, что при разводе собственность должна делиться пополам вне зависимости от того, как покупали квартиру. Еще 18% считают, что при расставании жилье должно полностью остаться за тем, кто берет опеку над детьми.

При этом, согласно опросу, собственного жилья нет у 30% россиян. Более трети (36%) зарегистрированы как единственные собственники недвижимости: 24% живут в ней вместе с близкими, а 12% — одни. Еще треть делят жилплощадь юридически: 19% — в силу условий договора совместного с партнером приобретения жилья, а 15% — просто как супруги, купившие имущество уже в браке и имеющие на него равные права.

Личное пространство имеет большое значение для большинства: 56% респондентов отметили, что у них есть своя комната или кабинет. Нехватку возможностей для уединения ощущают 26%. Каждый десятый не сталкивается с этой проблемой, так как живет в одиночестве. И только 8% заявили, что не нуждаются в личном пространстве, так как любят жить большой и шумной семьей.

Большинство опрошенных (67%) предпочитают жить только с самыми близкими — партнером и детьми, 12% нравится жить большой семьей (из 4 и более человек разных поколений), а 4% респондентов наслаждаются соседством с друзьями. Лишь 17% заявили, что им больше подходит жизнь в одиночестве.

Значительная часть респондентов (44%) считают, что для комфортной жизни одному человеку нужно пространство в 21-30 кв. м. Еще 23% устраивает 10-20 кв. м, а 17% считают необходимым иметь более 50 кв.м на человека.

¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2024 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.