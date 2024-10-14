Дмитрий Островский стал крупнейшим кредитором бывшего подрядчика минтранса

Бизнесмен Дмитрий Островский вошел в состав кредиторов ООО "Терра" с суммой требований 332,8 млн рублей.

Напомним, в ходе банкротства компании, на счету которой госконтрактов на 1,29 млрд руб., всплыли схемы финансовых взаимоотношений "Терры" с Дмитрием Островским. Они были выявлены в результате проверки ФНС. Фискалы пришли к выводу, что компания привлекала ряд контрагентов для налоговой экономии. По мнению арбитражного управляющего и ФНС, Островский получил денежные средства должника через цепочку технических компаний.

Согласно материалам дела, в 2020 г. бизнесмен одолжил "Терре" 250 млн рублей. Денежные средства были направлены на погашение задолженности перед бюджетом. Впоследствии налоговики обнаружили сделки по выведению этой суммы из компании-подрядчика через ряд контрагентов.

Так, аффилированные ООО "Терра" и ООО "Нефтегазсервис" перечислили 250,2 млн руб. ООО "Альянс" за строительные материалы. Та, в свою очередь, перевела деньги в ООО "Биомед", подконтрольное Островскому, по договору займа. "Биомед" полученные средства перечислил Дмитрию Островскому с основанием "возврат займа". Также приобретались векселя у ПАО "Сбербанк". Согласно ответу банка, при предъявлении к погашению веселя получателем денежных средств являлся Островский.

Вместе с тем в арбитраже рассматривается заявление УФНС России по Самарской области, которое также пытается войти в реестр требований с суммой 691,6 млн руб., доначисленных в результате выявленного фиктивного документооборота со спорными контрагентами.