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Экономика и бизнес

Дмитрий Островский стал крупнейшим кредитором бывшего подрядчика минтранса

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнесмен Дмитрий Островский вошел в состав кредиторов ООО "Терра" с суммой требований 332,8 млн рублей.

Напомним, в ходе банкротства компании, на счету которой госконтрактов на 1,29 млрд руб., всплыли схемы финансовых взаимоотношений "Терры" с Дмитрием Островским. Они были выявлены в результате проверки ФНС. Фискалы пришли к выводу, что компания привлекала ряд контрагентов для налоговой экономии. По мнению арбитражного управляющего и ФНС, Островский получил денежные средства должника через цепочку технических компаний.

Основными заказчиками "Терры" являлись ООО "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи", ООО "Газпромнефть-Оренбург", Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, АО "Самараинвестнефть", АО "Санеко", ООО "Научно-производственное предприятие "Бурение", ПАО Нефтегазовая компания "Русснефть", ООО "Энерготехсервис", ООО "Байтекс", ОАО "Оренбургнефть", ООО "Электрощит-Черноземье".

Согласно материалам дела, в 2020 г. бизнесмен одолжил "Терре" 250 млн рублей. Денежные средства были направлены на погашение задолженности перед бюджетом. Впоследствии налоговики обнаружили сделки по выведению этой суммы из компании-подрядчика через ряд контрагентов.

Так, аффилированные ООО "Терра" и ООО "Нефтегазсервис" перечислили 250,2 млн руб. ООО "Альянс" за строительные материалы. Та, в свою очередь, перевела деньги в ООО "Биомед", подконтрольное Островскому, по договору займа. "Биомед" полученные средства перечислил Дмитрию Островскому с основанием "возврат займа". Также приобретались векселя у ПАО "Сбербанк". Согласно ответу банка, при предъявлении к погашению веселя получателем денежных средств являлся Островский.

Вместе с тем в арбитраже рассматривается заявление УФНС России по Самарской области, которое также пытается войти в реестр требований с суммой 691,6 млн руб., доначисленных в результате выявленного фиктивного документооборота со спорными контрагентами.

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