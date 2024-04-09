ФНС заподозрила "короля фанфуриков" в обогащении через подрядчика минтранса

В рамках банкротства дорожного подрядчика ООО "Терра" всплыла связь компании с бизнесменом Дмитрием Островским. По выводам налоговиков, последний получил неосновательное обогащение от цепочки сделок с "Террой". Сам же бизнесмен так не считает и пытается войти в реестр кредиторов с суммой 332,8 млн рублей.

В недавнем прошлом ООО "Терра" являлось подрядчиком таких организаций, как ООО "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи", ООО "Газпромнефть-Оренбург", министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, АО "Самараинвестнефть", АО "Санеко", ООО "Научно-производственное предприятие "Бурение", ПАО Нефтегазовая компания "Русснефть", ООО "Энерготехсервис", ООО "Байтекс", ОАО "Оренбургнефть", ООО "Электрощит-Черноземье".

В начале 2024 г. в отношении "Терры" ввели процедуру банкротства по заявлению петербургского ООО "Весна" с суммой требований 22,4 млн рублей.

В реестр кредиторов пытается попасть и ФНС России с долгом 691,6 млн руб., который налоговая доначислила "Терре" в результате проверки. По ее результатам было выявлено, что компания привлекала ряд контрагентов для налоговой экономии.

По такой схеме, например, "Терра" покупала автомобили в автосалонах. Впоследствии их регистрировали на физлиц. В этой цепочке сделок фигурирует ООО "Бриз". Из анализа расчетного счета компании установлено, что денежные средства, поступающие на счета, списываются в основной массе за транспортные средства, а также обналичиваются снятием в банкоматах.

Установлена также связь "Терры" и ООО "Нефтегазсервис" (в отношении компании рассматривается дело о банкротстве), которые в 2019 г. привлекали ООО "Ральф" для обустройства скважин и приобретения электротехнического оборудования. Выяснилось, что заказчику работ — ООО "Газпромнефть-Оренбург" — о "Ральфе" ничего неизвестно.

Многие контрагенты "Терры" отсутствуют в книге покупок и продаж, однако в их адрес зафиксированы денежные перечисления.

Одна из сомнительных сделок связана с Дмитрием Островским. Бизнесмен пытается включиться в реестр кредиторов должника с суммой 332,8 млн руб. по договору займа. Сделка была обеспечена залогом — 91 объект имущества. По всей видимости, речь идет о тех транспортных средствах, которые выбыли в пользу физлиц. Как стало известно в ходе заседания арбитражного суда, в собственности "Терры" есть только один трактор.

По мнению налоговиков, займ Дмитрия Островского является ничтожной сделкой. Как пояснила представитель ФНС, бизнесмен через фирмы-прокладки получал неосновательное обогащение от "Терры", а после налоговой проверки во избежание уголовной ответственности частично вернул полученные деньги. Эти средства, как утверждает налоговая, "Терра" направила на погашение долгов перед бюджетом.

Схема обогащения, по данным судебных документов, была следующей: "Терра" заключила договор на поставку стройматериалов с ООО "Альянс", которое в свою очередь перечислило их ООО "Биомед" (по данным ИАС Seldon.Basis, учредителем был Дмитрий Островский) с назначением платежа "предоставление транша по договору займа № 23-01/Ал-Бм от 23.01.2017", а также на приобретение векселей. Далее деньги переводили Дмитрию Островскому с назначением платежа "возврат займа №б/н от 01.01.2011г". Они шли на оплату векселей.

В "портфолио" ООО "Терра" по итогам налоговой проверки оказались десятки подобных сомнительных сделок.